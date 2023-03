António Morgado em terceiro na primeira etapa da Volta a Rodes

O ciclista português António Morgado (Hagens Berman Axeon) foi esta sexta-feira terceiro classificado na primeira etapa da Volta a Rodes, assumindo o quarto posto da geral individual.

Numa chegada em pelotão compacto, o mais rápido foi o dinamarquês Christian Lindquist (Suri-Carl Ras), que cumpriu os 138,5 quilómetros entre Rodes e Kalamonas em 3:11.50 horas, batendo sobre a meta o norte-americano Brody McDonald (Aevolo) e o ciclista luso, terceiro.

Este foi o primeiro dia de competição, depois de na quinta-feira o prólogo ter sido cancelado devido ao mau tempo, e deixa Lindquist no primeiro posto da geral.

Em segundo, a quatro segundos, está McDonald, com o grego Georgios Bouglas, a representar a sua seleção, a intrometer-se no top 3 firmado na meta, pelas bonificações conseguidas na fuga do dia, ficando a cinco segundos do líder.

Em quarto, a seis segundos, está Morgado, vice-campeão mundial de juniores, aos 19 anos, na segunda corrida que faz pela norte-americana Hagens Berman Axeon, para que se transferiu no início do ano proveniente do Bairrada.

Gonçalo Tavares, colega de equipa em ambas as formações, foi 21.º classificado na tirada do dia, ficando em 22.º da geral, a 10 segundos.

O outro português em prova, Bernardo Gonçalves (XSpeed United Continental), é 53.º, a mais de 10 minutos.

A segunda de três etapas parte de novo de Rodes, terminando em Afandou ao cabo de 153,5 quilómetros.