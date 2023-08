Maria Martins inaugura ambições lusas na pista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Maria Martins, em scratch, abre hoje (20h01) as ambições nacionais nos Mundiais de pista, que integram a competição multidesportiva em Glasgow, e em que Portugal coloca o foco em amealhar o maior número de pontos nas disciplinas olímpicas, tendo em vista a qualificação para Paris’2024.

A portuguesa, que levou a estreia da pista lusa a Tóquio’2020, vai também fechar o programa, no dia 9, precisamente na prova olímpica, o omnium, sendo que na véspera caberá à dupla dos gémeos Ivo e Rui Oliveira apontarem a um bom desempenho na madison, igualmente prova olímpica.

"O nosso objetivo é a obtenção do maior número de pontos, mas nunca poderemos falar em posição de conforto, porque, depois do Mundial, ainda faltará um Europeu e mais uma época da Taça das Nações para fechar a qualificação, mas se aqui obtivermos classificações dentro do top 10 consolidamos o nosso processo de apuramento", frisou o selecionador Gabriel Mendes em declarações à assessoria da Federação (FPC).

Ontem, competiram nos Mundiais multidesportivos os juniores Álvaro Pestana e Pedro Câmara nas qualificações da prova de downhill, terminando em 47º e 48º, respetivamente e com lugar na final, uma vez que só competiram 50 atletas.