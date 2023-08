Gabriel Baptista fecha Mundiais de pista em juniores com 12.º lugar em omnium

O ciclista português Gabriel Baptista fechou no sábado a participação portuguesa nos Campeonatos do Mundo de pista para juniores, em Cali, Colômbia, com o 12.º lugar na prova de omnium.

Depois de passar a fase de apuramento para a final, Gabriel Baptista começou da melhor forma e foi o primeiro no scratch, a primeira das quatro provas pontuáveis.

Seguiu-se uma prestação menos conseguida na corrida tempo, na qual o português não foi além do 16.º lugar, tendo o 10.º posto na eliminação deixado Gabriel Baptista com 72 pontos à entrada para a corrida por pontos, decisiva nas contas do omnium. Na última prova, pontuou em dois sprints, concluindo a participação no Mundial com 75 pontos, no 12.º lugar.

O ucraniano Daniil Yakovlev conquistou a medalha de ouro, com 115 pontos, mais cinco do que o esloveno Zak Erzen, segundo, e mais nove do que o alemão Bruno Kessler, terceiro.

Já Patrícia Duarte, a outra portuguesa presente no último dia de prova, teve uma participação dupla, falhando a final na corrida por pontos, disciplina em que ganhou uma medalha de bronze no Europeu de Anadia, no mês passado, enquanto, na perseguição individual, foi 14.ª classificada, com um tempo de 2.30,576 minutos.

A italiana Federica Venturelli conquistou a medalha de ouro, à frente da colombiana Juliana Londoño, medalha de prata, e da australiana Felicity Wilson-Haffenden, medalha de bronze.

"Fizemos um bom campeonato, cumprindo integralmente os objetivos propostos e definidos para esta competição", afirmou, no final, o selecionador nacional, Gabriel Mendes, citado pelo gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo.