Van der Poel volta a ganhar

Seis corridas, seis vitórias! O fenómeno holandês Mathieu van der Poel, atual campeão do Mundo, continua a dominar a temporada de ciclocrosse, tendo ontem voltado a arrebatar uma competição, desta feita o Exact Cross, em Loenhout (Bélgica), 39 segundos à frente do belga Gianni Vermeersch, que superou o espanhol Felipe Orts mesmo na chegada. O calendário do ciclocrosse não pára e a hoje há já uma nova etapa da Taça do Mundo, em Hulst (Bélgica), com a presença do trio maravilha: Van der Poel, o belga Van Aert e o britânico Thomas Pidcock. Será mais uma vitória para o ciclista da Alpecin–Deceuninck.