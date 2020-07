24 horas de BTT a subir e a descer: já começou o grande desafio de Tiago Ferreira

Já arrancou o mais recente desafio de Tiago Ferreira. Habituado a grandes aventuras, o atleta olímpico nacional vai estar a pedalar durante 24 horas numa BTT, numa subida com 1,5 quilómetros de extensão (com 214 metros de desnível), tendo como objetivo atingir a maior distância e desnível possíveis.





O evento está a ser realizado em ambiente privado e numa localização não divulgada, para evitar que se possam criar aglomerações de pessoas nesta fase de pandemia. O que se sabe é apenas o comprimento da subida escolhida (1,5 quilómetros), o desnível (214 metros) e a duração alvo (24 horas). O resto estará por conta das pernas do atleta, que no currículo tem cinco títulos de campeão nacional, dois de campeão europeu e um mundial. O objetivo é claro: bater um recorde mundial.Siga a aventura no Facebook oficial do atleta