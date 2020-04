600 mil pessoas assistiram à Volta a Flandres virtual na televisão belga

A Volta a Flandres foi adiada devido à pandemia do novo coronavírus mas a organização da prova belga, um dos 'monumentos' do ciclismo, acabou por proporcionar aos fãs uma versão virtual que se revelou um autêntico sucesso de audiências.





De virtuele Ronde van Vlaanderen was een succes, ook op televisie en https://t.co/d32KrV5HiC.



"Een virtuele klassieker die zeer meeslepend op tv getoond werd" - "Ouders zijn erin geslaagd hun kinderen te laten meekijken":https://t.co/VVt5LvRnyA#ronde2020 #rvv #wielrennen pic.twitter.com/NuRSOxeDJk — Sporza (@sporza_koers) April 6, 2020

Realizada no domingo - data prevista para a corrida real de uma das mais icónicas clássicas de primavera -, na plataforma Zwift, a prova foi ganha pelo belga Greg Van Avermaet (CCC) e reuniu 13 ciclistas profissionais que pedalaram 32 dos 266 quilómetros do percurso original.O canal belga belga 'Sporza' transmitiu a corrida em direto e teve 600 mil pessoas a assistir, sendo que outras 140 mil acompanharam a prova no site do canal, mas a Volta a Flandres virtual chegou também pela televisão a países como Suíça, Dinamarca, Espanha, França, Grã-Bretanha, Itália, Holanda e Noruega.O balanço da organização não podia ser mais positivo, até porque a prova virtual conseguiu captar novos públicos."Estamos satisfeitos. Queríamos dar às pessoas algo coisa nestes tempos sem desporto. Houve uma cooperação muito boa e mostrámos que podemos fazer algo de positivo em tão pouco tempo. Houve um rejuvenescimento da plateia, porque os pais conseguiram que os filhos assistissem à corrida e esse é um dos desafios que enfrentamos atualmente", afirmou ao 'Sporza' Tomas Van De Spiegel, organizador da Volta a Flandres.