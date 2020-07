A loucura de Tiago Ferreira: 24 horas de BTT a subir e a descer

Com as competições paradas devido à situação de incerteza em torno da pandemia de Covid-19, grande parte dos atletas procuram desafios nesta fase para manterem a forma mas também para se motivarem. É o caso do atleta olímpico Tiago Ferreira, que na próxima semana se irá lançar num inusitado e exigente desafio, no qual se propõe a tentar pedalar durante 24 horas numa BTT, numa subida com 1,5 quilómetros de extensão (com 214 metros de desnível), tendo como objetivo atingir a maior distância e desnível possíveis.





O desafio será realizado no dia 22 de julho, na próxima quarta-feira, num evento que para o atleta será uma experiência totalmente nova. "É completamente diferente de tudo aquilo que foi a minha carreira desportiva até agora, porque eu sempre tive muito focado no que era competição, corridas... É um desafio que vai muito além de testar o limite do ser humano, de desportista, porque até agora ainda não foi feito", explicou o atleta de Viseu, em declarações à Red Bull.Uma ideia que, refira-se, surgiu precisamente à 'boleia' da marca austríaca. "A ideia surgiu há dois anos numa viagem que fiz à Áustria, onde realizei testes no Centro de Alto Rendimento da Red Bull. As subidas e descidas em terrenos muito exigentes são a minha especialidade por isso pensei em estabelecer um novo recorde do Mundo. Esta tentativa, que é cem por cento inédita, consiste em pedalar durante 24 horas seguidas num circuito florestal com 214 metros de desnível!", explicou Tiago Ferreira.O evento será realizado em ambiente privado e numa localização que permanecerá no segredo dos deuses, até para evitar que se possam criar aglomerações de pessoas nesta fase de pandemia. O que se sabe é apenas o comprimento da subida escolhida (1,5 quilómetros), o desnível (214 metros) e a duração alvo (24 horas). O resto estará por conta das pernas do atleta, que no currículo tem cinco títulos de campeão nacional, dois de campeão europeu e um mundial. O objetivo é claro: bater um recorde mundial.