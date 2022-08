A segunda estreia de Gustavo Veloso na Volta: «Agora é mais fácil, há menos pressão»

É algo estranho colocar Gustavo Veloso e estreia na mesma frase, mas é mesmo do que se trata. O experiente espanhol é um nome com bastante peso no pelotão nacional e está, aos 42 anos, a fazer a segunda estreia na Volta a Portugal. Pois é, o campeão de 2014 e 2015 deixou a vida de ciclista profissional para passar para o carro. Agora é diretor desportivo da Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados e garante que está numa posição "muito mais fácil"."É bastante diferente. O facto de estarmos a fazer uma boa época faz com que cheguemos aqui com mais tranquilidade. Como atleta era uma pressão diferente. Agora giro um grupo, antes tinha a pressão de ter uma equipa a depender de mim. Se eu falhava, toda a equipa falhava. Como atleta chegava um bocadinho mais nervoso do que agora, havia mais pressão", começou por dizer a, frisando que, mesmo sendo a Volta a Portugal, o foco não muda."As expectativas continuam a ser as mesmas. Queremos que toda a gente que esteja a ver a Volta a Portugal saiba que a Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados está cá. Continuar com um bom trabalho, atitude e depois os resultados irão chegar dentro das possibilidades. Vamos marcar objetivos dia a dia e tentar concretizá-los. Se conseguirmos, boa, se não conseguirmos é porque haverá atletas mais fortes do que os nossos e só temos de lhes dar os parabéns", atira.Foram 21 anos como profissional, com momentos baixos, mas com muitos mais momentos altos. Os grandes destaques vão para as duas Voltas a Portugal conquistadas, mas também para a geral da Volta a Catalunha de 2008 e para a vitória da nona etapa da Volta a Espanha em 2009. Será que, quando está dentro do carro, sente vontade de voltar para cima da bicicleta?"Não, nada! Deixei de ser ciclista quando a minha cabeça pediu. Já não tinha vontade para treinar. A competição é o mais fácil de tudo, porque tens motivação, estás em forma, estás rodeado de amigos... O mais complicado é o dia a dia, os treinos no inverno, a chuva, o sol, estar longe da família... Tudo o que é ser ciclista fora da competição é muito mais complicado do que dentro das corridas. Essa parte mental era a que mais me custava e chegou o dia em que disse basta. Porque ciclista é ciclista 24 horas por dia, não é só quando se sobe para cima da bicicleta. A cabeça já não queria, mas tenho a certeza de que, fisicamente, conseguia correr mais dois ou três anos", sublinhou.Questionado sobre o tema do doping, que tem abalado o ciclismo português nos últimos tempos, Gustavo Veloso, que correu na W52-FC Porto, a principal visada da Operação Prova Limpa, admite que este é um "momento complicado", mas espera que sirva para que o ciclismo "ande para a frente". "Temos de esperar e ver o que acontece. Temos as informações que estão nos jornais. Não somos juízes, advogados ou polícias, há que esperar que tudo termine. Depois de analisar tudo o que acontecer, haverá quem terá de assumir responsabilidades e penso que, a longo prazo, isto pode ser bom. Mas neste momento é mau porque nunca é fácil de gerir. Confio que isto se vai resolver da melhor maneira para que possamos continuar a desfrutar do ciclismo", concluiu.