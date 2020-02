Ackermann repete triunfo na Clássica de Almeria

O ciclista alemão Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) repetiu este domingo o triunfo na Clássica de Almeria, em Espanha, ao impor-se ao sprint no final dos 187,5 quilómetros da prova de um dia.

No final do circuito, com partida e chegada em Roquetas de Mar, Ackermann repetiu o final de 2019 e foi o mais forte nos últimos metros, vencendo em 4:24.04 horas.

Com o mesmo tempo do vencedor, cortaram a meta o norueguês Alexander Kristoff (UAE Emirates) e o italiano Elia Viviani (Cofidis), segundo e terceiro, respetivamente.

Depois de ter estado na fuga do dia e ganhar o prémio para os sprints intermédios, o português Daniel Viegas (Kometa) foi 116.º, a 3.47 minutos, enquanto José Neves (Burgos-BH) foi o último elemento do pelotão, terminando na 65.ª posição, com o mesmo tempo de Ackermann.

Ricardo Vilela (Burgos-BH) não terminou a prova.