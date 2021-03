Adam Yates conquista Volta à Catalunha

O ciclista belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal) venceu hoje isolado a sétima e última etapa da 100.ª Volta à Catalunha, conquistada pelo inglês Adam Yates, que teve no pódio mais dois colegas da INEOS.

Os 133 quilómetros, com início e fim em Barcelona, num circuito com várias passagens no emblemático Montjuic, foram cumpridos por Gendt em 3:06.10 horas, batendo o esloveno Matej Mohoric (Bahrain) por 22 segundos e o húngaro Attila Valter (Groupama--FDJ) por 1.42 minutos.

Adam Yates, nono, chegou com o pelotão, comandado pelo espanhol Alejandro Valverde (Movistar), quinto, a 1.46 minutos, que não conseguiu ganhar segundos aos rivais de modo a ascender a um lugar de pódio, terminando em quarto na geral.

"É um dia maravilhoso. Há dois anos, fui segundo e, neste regresso, consegui vencer. É muito especial", regozijou-se Yates, de 28 anos.

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que ganhou a classificação da juventude, foi oitavo na tirada e manteve o sétimo posto da geral, a 1.05 minutos de Yates, que terminou com 45 segundos de avanço para o australiano Richie Porte e 49 para o galês Geraint Thomas, colegas de equipa na INEOS, respetivamente, segundo e terceiro classificados.

O outro ciclista português em prova, Ruben Guerreiro (Education First-Nippo), concluiu a tirada em 37.º lugar, a 3.49 minutos do vencedor, mantendo a 23.ª posição final, a 10.46 de Yates.

A etapa chegou a ter um grupo fugitivo de 34 ciclistas, destacando-se Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe), quinto da geral, contudo a ousadia não frutificou, e, mais tarde, destacou-se outro de 32 corredores, também condenado ao insucesso.