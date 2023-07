Afonso Eulálio 5.º classificado na 100.ª Clássica Vilafranca-Ordiziako

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Afonso Eulálio (ABTF-Feirense) foi esta terça-feira quinto classificado na 100.ª edição da Clássica Vilafranca-Ordiziako, ganha pelo suíço Marc Hirschi (UAE Emirates), após uma queda dos líderes já dentro do último quilómetro.

Hirschi, de 24 anos, impôs-se ao cabo de 3:49.34 horas, necessárias para cumprir os 165,4 quilómetros com início e fim em Ordizia, três segundos mais rápido do que o irlandês Ben Healy (EF Education-Easy Post), segundo, e 24 do que o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates), terceiro.

Eulálio, que aos 21 anos consegue o principal resultado da carreira, foi quinto a 25 segundos, poucos dias depois de ser sexto no Grande Prémio Joaquim Agostinho, vencendo a classificação da juventude.

O dia ficou marcado pelas quedas de Juan Ayuso e do espanhol Oier lazkano (Movistar), em momentos diferentes, que seguiam isolados no último quilómetro da prova basca, que antecipa a Clássica de San Sebastián.

Hirschi tinha-se isolado com os dois espanhóis, entre outros nomes, na principal dificuldade do dia, e acabou por beneficiar do 'azar' provocado pela chuva.

Joaquim Silva (Efapel) foi 23.º classificado, num dia com 10 abandonos lusos, em que Pedro Pinto (ABTF-Feirense) foi 56.º, Francisco Campos (BAI-Sicasal-Petro de Luanda) 78.º, Lucas Lopes (Electro Híper Europa) 80.º e Ivo Pinheiro (ABTF-Feirense) 90.º.