Afonso Silva em 15.º na 2.ª etapa da Corrida da Paz

O português Afonso Silva foi este sábado o melhor da seleção portuguesa de ciclismo sub-23 na segunda etapa da Corrida da Paz, ganha a solo pelo italiano Filippo Zana, novo líder da classificação geral.

Na República Checa, Zana cumpriu os 116,6 quilómetros entre Bruntál e Dlouhé Stráne em 3:14.56 horas, 53 segundos à frente dos outros dois homens do pódio, o belga Toon Clynhens, segundo, e o esloveno Kristjan Hocevar, terceiro.

Afonso Silva, 15.º, foi o melhor dos portugueses e chegou a 2.35 minutos do vencedor, subindo ao 14.º posto na geral, a 2.55 do líder. Zana lidera com 1.10 para Hocevar, segundo, e 1.12 para Clynhens.

Fábio Costa subiu a 29.º da geral, Diogo Barbosa é 31.º, Pedro Miguel Lopes está no 47.º, Carlos Salgueiro foi o único que cedeu lugares, para o 71.º posto, e Fábio Fernandes subiu a 75.º.

No domingo, a terceira e última etapa tem partida e chegada em Jeseník, com 167,9 quilómetros acidentados no percurso.