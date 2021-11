Agrediu polícias e achou que ia ser vacinado à força: Peter Sagan em sarilhos no Mónaco

O jornal espanhol 'Marca' revela esta segunda-feira que Peter Sagan foi multado em cinco mil euros depois de não respeitar o recolher obrigatório imposto no Mónaco em abril, por causa da pandemia.Ao que parece o ciclista esloveno foi apanhado à meia-noite e meia do dia 25 de abril quando circulava de carro com o irmão, que conduzia o veículo. Sagan, que apresentava sinais de estar alcoolizado, ter-se-á recusado a sair do carro e até terá tentado agredir os agentes. Acabou detido.O caso chegou aos tribunais e a defesa do ciclista alegou que não houve desordem pública. "Durante várias horas o nosso cliente esteve sem advogado. Notificaram-no do sucedido duas horas e meia depois da sua detenção."Depois, os advogados explicaram que o ciclista da Bora reagiu com agressividade porque pensou que estavam conduzi-lo a um hospital para o vacinarem à força, mas ficou provado que o motivo do seu comportamento foi "consumo excessivo de álcool, ao qual não estava habituado".Sagan acabou por ter de pagar uma multa de 5 mil euros por um delito de rebelião e 100 euros pela infração.