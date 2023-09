Agustina Reyes bate Valeria Valgonen ao sprint e vence 2.ª etapa da Volta a Portugal Feminina Cofidis

A uruguaia Agustina Reyes, da equipa portuguesa Matos Mobility/Optiria, venceu esta sexta-feira a segunda etapa da Volta a Portugal Feminina Cofidis, ao superar ao sprint a russa Valeria Valgonen (Massi-Tactic), que reforçou a camisola amarela de líder.Na chegada às Caldas da Rainha, num total de 100,4 quilómetros que ligaram o Museu de Ciclismo Joaquim Agostinho (Torres Vedras) ao Museu de Ciclismo, a ciclista uruguaia conseguiu ser a mais forte no sprint compacto, no qual esteve também envolvida a polaca Alicja Ulatowska (Soltec Team Costa Cálida) e a portuguesa Ana Caramelo, terceira e quarta colocadas, respetivamente."Foi um sprint muito duro. Sabia que devia entrar na reta da meta na frente, porque os paralelos são muito complicados. Uma colega de equipa colocou-me muito bem e pude entrar nas primeiras posições para disputar a vitória, numa etapa muito dura, porque se acelerou muito na subida. Felizmente estive à altura", explicou Agustina Reyes.Do lado da líder da classificação geral, uma queda complicou-lhe a jornada, mas no final até acabou de forma positiva. "Foi muito difícil, porque fiquei com o corpo todo dorido. Apesar disso consegui discutir o sprint e consegui mais alguns segundos de bonificação", disse Valeria Valgonen.A classificação geral conta com duas corredoras da Massi-Tactic nos primeiros lugares, tendo Valeria Valgonen agora 6 segundos de vantagem sobre a equatoriana Miryam Nuñez. A britânica Freya Rawlins (Soltec Team Costa Cálida) é terceira, a 10 segundos. Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera) conserva a quarta posição e o estatuto de melhor portuguesa na classificação geral, a 20 segundos.A Volta a Portugal Feminina Cofidis segue, neste sábado, para a terceira etapa, a mais longa da competição, com 111,3 quilómetros entre Aveiro e Águeda.