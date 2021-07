Alastair Mackellar vence segunda etapa do Troféu Joaquim Agostinho

O jovem australiano de 19 anos, Alastair Mackellar (Israel Cycling Academy) venceu a segunda etapa do 44.º Grande Prémio Torres Vedras -Troféu Joaquim Agostinho, com Frederico Figueiredo (Efapel) a seguir líder da geral.

Mackellar impôs-se ao sprint ao cabo de 166 quilómetros entre Arruda dos Vinhos e Torres Vedras, deixando Rafael Silva (Antarte-Feirense) no segundo lugar e Tiago Antunes (Tavfer-Measindot-Mortágua) no terceiro posto, todos com um tempo de 4:07.50 horas.

Na geral, Frederico Figueiredo reteve a liderança, após o triunfo na primeira etapa, depois de já ter vencido a última edição da prova.

O homem da Efapel lidera agora com 19 segundos de vantagem para José Neves (W52-FC Porto), segundo, enquanto João Benta (Rádio Popular-Boavista) é terceiro, a 21.

A vitória na 44.ª edição do Troféu Joaquim Agostinho fica decidida no domingo, com a terceira e última etapa, que liga a Serra d'El-Rei ao Alto do Montejunto em 187 quilómetros, com a ascensão final, até à meta, a decidir o novo vencedor da prova.