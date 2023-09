Alberto Dainese vence ao sprint 19.ª etapa da Vuelta

O italiano Alberto Dainese (DSM) conquistou esta sexta-feira a 19.ª etapa da Volta a Espanha, ao ser o mais rápido no sprint que culminou a ligação entre La Bañeza e Íscar (177,1 km).Na luta pelo triunfo também estiveram outros protagonistas, com dois portugueses em destaque, Rui Oliveira (Emirates) e António Carvalho (Cofidis), a cortarem a meta em 11.º 1 12.º, respetivamente, com o mesmo tempo do vencedor.Já Nelson Oliveira (Movistar) foi 32.º (a 12 segundos), Rui Costa (Intermarché) foi 88.º e João Almeida (Emirates) 98.º (ambos a 42 s), mas todos creditados com o tempo do vencedor - houve uma queda coletiva na aproximação à meta -, assim como o norte-americano Sepp Kuss (Jumbo-Visma), que chegou em 52.º (a 28 s) e conservou a camisola vermelha da liderança.