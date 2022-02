Alejandro Valverde confirma vitória no Gran Camiño

Valverde, 41 anos, venceu a prova com um total de 12:35.55 horas, superando em sete segundos o australiano Michael Woods (Israel-Premer Tech), segundo, e em 1.49 minutos o ucraniano Mark Padun (Education First), que foi terceiro.

A derradeira etapa, um contrarrelógio individual disputado em Sarria, foi ganha por Padun, que cumpriu os 15,8 quilómetros em 20.19 minutos, batendo por cinco segundos o espanhol Jesus Herrada (Cofidis), segundo, e por 10 Valverde, que registou o terceiro tempo.

O campeão nacional de fundo, José Neves (W52-FC Porto), foi novamente o melhor português, ao efetuar o sexto melhor tempo, com mais 16 segundos do que o vencedor da tirada, sendo logo seguido de Nélson Oliveira (Cofidis), sétimo, com mais 17.

José Neves foi o melhor português, ao concluir a prova no 12.º lugar, a 3.28 minutos de Valverde.