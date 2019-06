Alejandro Valverde renova contrato com a Movistar

O espanhol Alejandro Valverde, campeão do mundo de fundo, com 39 anos, renovou o seu contrato com a Movistar até 2021, anunciou esta quinta-feira a equipa espanhola de ciclismo."O campeão do mundo da Movistar assina por dois anos suplementares (...) e vai continuar a desfrutar da bicicleta com os azuis até aos 41 anos. O murciano ficará também vinculado à estrutura pelo menos até 2024", anunciou a equipa de sempre de Valverde.Com 125 vitórias desde o início da carreira, em 2002, Valverde tem um dos currículos mais recheados do ciclismo moderno, incluindo triunfos na Volta a Espanha de 2009, em numerosas clássicas, de que se destacam quatro na Liège-Bastogne-Liège e cinco na Flèche Wallone, e o título mundial de 2018, após seis presenças no pódio.A sua carreira ficou ensombrada pela suspensão de dois anos anunciada em 2010, no âmbito da denominada 'operação Puerto', uma investigação que desmantelou uma rede de doping em Espanha e que implicou muitos atletas.