Aleksandr Vlasov vence e arrebata liderança da Volta à Comunidade Valenciana

O russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) venceu esta sexta-feira a terceira etapa da Volta à Comunidade Valenciana em bicicleta, ultrapassando o belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) na liderança da geral individual.

Vlasov, que continua em grande após a recente mudança para a BORA-hansgrohe, cumpriu os 155,1 quilómetros entre Alicante e Antenas del Maigmó em 4:02.17 horas, 14 segundos menos do que o espanhol Carlos Rodríguez (INEOS), segundo, e 21 para o também espanhol Enric Mas (Movistar), terceiro.

Evenepoel cortou a meta em oitavo, a 41 segundos, e cedeu a liderança da prova, agora do russo por 32 segundos em relação ao 'prodígio' belga, com Rodríguez firme no terceiro posto, a 36.

Ainda antes do arranque, o dia ficou marcado pela retirada de toda a equipa BikeExchange-Jayco, devido a casos de covid-19.

No sábado, a quarta e penúltima etapa liga Orihuela a Torrevieja em 193,1 quilómetros.