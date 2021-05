Alemanha desiste de participar nos Europeus de ciclismo de pista na Bielorrússia

A Federação Alemã de Ciclismo anunciou esta quarta-feira a retirada da sua seleção dos Europeus de pista, previstos para junho, na Bielorrússia, após o sequestro pelas autoridades deste país de um avião que transportava um adversário do regime político.

Em comunicado, a federação alemã informou já ter contactado a União Europeia de Ciclismo (UEC), após os acontecimentos do fim de semana, tendo "deixado claro que, nas atuais circunstâncias, a participação da equipa nacional não é possível" e pedindo "uma solução alternativa".

A UEC deve decidir na quinta-feira, dia 27, se mantém a competição de apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, e que deverá decorrer entre 23 e 27 de junho, na Bielorrússia.

No passado domingo, as autoridades bielorrussas detiveram o jornalista Roman Protasevich, depois de o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, ter ordenado que um voo da companhia aérea Ryanair, que fazia a ligação entre Atenas e Vilnius, fosse desviado para o aeroporto de Minsk.

A Bielorrússia atravessa uma crise política desde as eleições de 9 de agosto de 2020, que, segundo os resultados oficiais, reconduziram o Presidente, Alexander Lukashenko, no poder há mais de duas décadas, para um sexto mandato, com 80% dos votos.

A oposição denunciou a eleição como fraudulenta e reivindicou a vitória nas presidenciais.

Desde então, o país testemunhou uma vaga de protestos populares para exigir o afastamento de Lukashenko, manifestações conduzidas pela oposição que têm sido reprimidas com violência pelas forças de segurança da Bielorrússia.