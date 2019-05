Alexander Grigoryev fecha Volta à Comunidade de Madrid em quinto

O ciclista russo Alexander Grigoryev (Sporting-Tavira) acabou este domingo a 32.ª edição da Volta à Comunidade de Madrid no quinto lugar, ao ser 16.º na última etapa, em Madrid, na qual Francisco Campos (W52-FC Porto) foi sexto classificado.O terceiro e último dia de prova foi dominado pela equipa Arkéa Samsic, que conseguiu a vitória em etapa, pelo francês Maxime Daniel, que levou 2:17.15 horas a completar os 99,9 quilómetros, e na geral individual, pelo também francês Clement Russo, terceiro do dia.Campos foi sexto no circuito, com 18 voltas, no centro da capital espanhola, enquanto César Martingil (Sporting-Tavira) foi 12.º e Grigoryev fechou em 16.º e acabou por ser quinto posicionado final.A fechar o top 10 ficou o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), que hoje cortou a meta em 37.º, enquanto Francisco Campos foi o melhor português na geral final, no 37.º posto. Nuno Bico (Burgos-BH) terminou em 88.º.Clement Russo sucedeu ao português Edgar Pinto (W52-FC Porto), que este ano não defendeu o título conquistado em 2018.