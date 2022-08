Alexander Kristoff ganha etapa e Bettiol lidera Volta à Alemanha

O ciclista norueguês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) ganhou esta sexta-feira ao sprint a segunda etapa da Volta à Alemanha, aproveitada pelo italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) para ascender à liderança da corrida.



Kristoff impôs-se sobre a linha de meta com um registo final de 04:57.37 horas, à frente do francês Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinil) e, precisamente, do transalpino e colega na equipa norte-americana do português Ruben Guerreiro, após 200,7 quilómetros Meiningen e Marburg.

Na classificação geral, Bettiol comanda, mas com o mesmo tempo de Kristoff e do anterior líder e compatriota, Filippo Ganna (INEOS).

O português Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) chegou na 17.ª posição e subiu a 28.º da geral, a 16 segundos do topo.

A 37.ª edição da Volta à Alemanha prossegue sábado, com a terceira de quatro etapas, entre Freiburg e Schauinsland, numa distância de 148,9 quilómetros.