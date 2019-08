Alexander Kristoff vence segunda etapa e arrebata liderança na Volta à Alemanha

O norueguês Alexander Kristoff (UAE-Emirates) assumiu esta sexta-feira a liderança da Volta à Alemanha em bicicleta, depois de vencer ao sprint a segunda etapa, em Göttingen.Kristoff foi o mais rápido no final dos 202 quilómetros desde Marburg, com o tempo de 4:21.04 horas, o mesmo do italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e do belga Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), segundo e terceiro classificados, respetivamente.O norueguês subiu à liderança da prova, detendo 10 segundos de vantagem sobre Colbrelli e 12 sobre Lampaert.O alemão Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), que liderava a prova após o triunfo na primeira etapa, caiu para o 78.º posto, a 16.19 minutos de Kristoff.O português José Gonçalves (Katusha Alpecin) segue no 61.º lugar da geral, a 8.06 minutos do norueguês, depois de ter sido 62.º na etapa, a 7.50.No sábado, o pelotão vai enfrentar os 189 quilómetros da terceira e penúltima etapa da prova, entre Göttingen e Eisenach.