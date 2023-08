Alexandre Montez foi o melhor português na 5.ª etapa da Volta a França do Futuro

O ciclista português Alexandre Montez foi esta quinta-feira 20.º classificado na quinta etapa da Volta a França do Futuro, após a quinta etapa, ganha pelo espanhol Iván Romeo, com o dinamarquês Simon Dalby a manter a liderança.

Após uma ligação de 138,3 quilómetros entre La-Tour-de-Salvagny e Lac d'Aiguebelette, Romeo venceu em 3:05.06 horas, menos sete segundos do que o suíço Jan Christen e 12 do que o italiano Francesco Busatto, com Montez, que perdeu o contacto com o grupo da fuga na descida final, a ser 20.º, a 17.

Gonçalo Tavares terminou em 32.º, a 42 segundos, e António Morgado em 45.º, a 53 segundos, com os restantes portugueses - Lucas Lopes (95.º, a 6.05 minutos), José Bicho (115.º, a 9.46) e Diogo Gonçalves (116.º, a 9.46) a chegarem mais atrasados.

"Os três corredores que protegemos para a geral chegaram na frente ou perto da frente, também graças ao trabalho intenso do José Bicho, do Lucas Lopes e do Diogo Gonçalves, um trabalho particularmente importante num dia de tanto calor, como hoje", disse o selecionador português, José Poeira.

Na geral, Simon Dalby manteve a liderança, com 13 segundos de avanço sobre o francês Mathys Rondel e 36 sobre Jan Christen, com Alexandre Montez a ser agora o melhor luso, na 26.ª posição, a 2.10 minutos do dinamarquês.

Gonçalo Tavares é agora 28.º, a 2.25 minutos, António Morgado está no 33.º lugar, a 2.56, Lucas Lopes é 100.º, a 20.36, Diogo Gonçalves é 103.º, a 20.49, e José Bicho é 126.º, a 29.17.

A partir de sexta-feira, o pelotão da Volta a França do Futuro vai entrar nos Alpes, com a sexta etapa a ligar Méribel ao Col de la Loze, numa curta ligação de 65 quilómetros, que termina numa contagem de montanha de categoria especial.