Alexey Lutsenko vence contrarrelógio da quarta etapa do Critério do Dauphiné

O ciclista cazaque Alexey Lutsenko (Astana) venceu esta quarta-feira o contrarrelógio individual da quarta etapa do Critério do Dauphiné, com o austríaco Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe), nono, a manter a liderança da classificação geral individual.

Lutsenko, de 28 anos, cumpriu os 16,4 quilómetros entre Firminy e Loche-La-Molière em 16,4 quilómetros, à frente numa 'dobradinha' da Astana, já que o espanhol Ion Izagirre foi segundo, a oito segundos.

O dinamarquês Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) foi terceiro, a nove segundos, e subiu ao mesmo posto na geral, que tem Lutsenko no segundo lugar a um segundo de Pöstlberger.

O austríaco defendeu-se e vai para um terceiro dia de camisola amarela na quinta etapa, que liga Saint-Chamond a Saint-Vallier em 175,4 quilómetros e perfil acidentado.

O único português em prova, o campeão nacional de contrarrelógio Ivo Oliveira (UAE Emirates), foi hoje 72.º classificado, a 1.48 minutos do vencedor, e subiu duas posições na geral, para o 140.º posto.