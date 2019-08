Alfred Wright vence a quarta etapa da Volta a França do Futuro

O ciclista britânico Alfred Wright venceu este domingo ao sprint a quarta etapa da Volta a França do Futuro (sub-23), na qual o gaulês Simon Gugliemi conquistou a camisola amarela.Os 158,2 quilómetros do traçado, com início em Mauriac e fim em Espalion, foram cumpridos por Wright em 3:54.44 horas, batendo o suíço Joel Suter e o norueguês Soren Waerenskjold, que completaram o pódio.Gonçalo Carvalho foi o melhor português ao cortar a meta em 61.º, integrando o pelotão, que chegou a 2.05 minutos do grupo de sete que chegou à meta isolado.Francisco Campos, em 65.º, Guilherme Mota, em 73.º, e Jorge Magalhães, em 103.º, também integraram o grupo.Gugliemi, que subiu 21 lugares, comanda com um segundo de vantagem para o italiano Giovanni Aleotti, que integrou a mesma fuga e subiu o mesmo número de posições.Os noruegueses Tobias Foss e Torjus Sleen e o suíço Damian Luscher repartiam o primeiro lugar, mas caíram para o terceiro e estão agora a 42 segundos.A quinta etapa disputa-se na segunda-feira e vai ligar Espalion a Saint-Julien-Chapteuil, na distância de 158,9 quilómetros.