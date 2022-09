Almeida e Oliveira estreiam-se de madrugada nos Mundiais da Austrália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Almeida (Emirates) e Nelson Oliveira (Movistar) são os primeiros, dos nove portugueses, a estrearem-se no Campeonato do Mundo de 2022, que começa na próxima madrugada em Wollongong, na Austrália.Ambos participam na prova de contrarrelógio na distância de 34,2 quilómetros. O primeiro deles a entrar em ação é João Almeida, que vai para a estrada às 5h40, sendo que Nelson Oliveira inicia a sua prova às 7h06.Os dois ciclistas vão também alinhar na prova de fundo, marcada para o dia 25, às quais se juntam os gémeos Ivo e Rui Oliveira, da Emirates.Portugal faz-se representar ainda nos juniores com cinco corredores.