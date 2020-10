Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Amaro Antunes correu um ano no World Tour: «Sinto que amadureci» Português participou no Giro pela CCC, mas, como nos referiu, as lesões anteciparam o regresso





FUTURO. A retirada ainda está longe, mas Amaro Antunes já tem um projeto

• Foto: Filipe Farinha