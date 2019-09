Amaro Antunes termina Volta à Eslováquia no 39.º lugar

O português Amaro Antunes (CCC) terminou este sábado no 39.º lugar a Volta à Eslováquia em bicicleta, a três minutos do vencedor, o belga Yves Lampaert (Deceunick-Quick Step), que liderava a prova desde quinta-feira.O italiano Elia Viviani (Deceunick-Quick Step), campeão da Europa de fundo, venceu hoje a quarta e última etapa da prova, ao terminar os 142,1 quilómetros entre Hlohovec e Senica em 3:17.36 horas, impondo-se ao 'sprint' ao francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ) e ao norueguês Alexander Kristoff (UAE-Emirates), segundo e terceiro classificados, respetivamente.Lampaert, que sucede no historial da prova ao companheiro de equipa Julian Alaphilippe, também terminou com o primeiro grupo, na 15.ª posição, segurando o triunfo na classificação geral, com um segundo de vantagem sobre Démare, que relegou o suíço Stefan Kün (Groupama-FDJ) para o terceiro posto, a três.Amaro Antunes, o único português em prova, concluiu a derradeira tirada no 48.º posto, terminando a prova na 39.ª posição.