Amaro Antunes vai estrear-se no Giro

O português Amaro Antunes vai estrear-se numa grande volta, depois de a equipa polaca CCC ter confirmado esta terça-feira o seu nome na convocatória para a Volta a Itália, na qual dará "liberdade total para os seus ciclistas"."Estou muito feliz por alinhar na minha primeira grande volta. Tenho sentimentos mistos sobre o Giro, porque, por um lado, estou excitado e motivado para começar, mas, por outro, não tenho 100 por cento de certeza sobre a minha condição", disse Amaro Antunes, aos canais de comunicação da equipa.O ciclista, de 28 anos, que será o único português no Giro, estabeleceu como meta pessoal "melhorar ao longo da corrida", que irá decorrer de 11 de maio a 02 de junho, e dar o seu melhor "para ajudar a equipa nos momentos mais difíceis".A CCC alinha no sábado para a largada do Giro, a primeira grande volta do ano, com uma equipa "forte e motivada" composta por ciclistas jovens e outros mais experientes, mas tendo sempre como objetivo "alcançar vitórias".O diretor desportivo da equipa, o ex-ciclista Gabriele Missaglia, quer a CCC a "competir agressivamente, com todos os oito ciclistas a ter liberdade de correrem pelos seus próprios resultados, mas a manter um olho na classificação geral"."Temos uma equipa muito completa e com ciclistas que podem tirar o máximo proveito em todas as fases da corrida e tentar entrar nas decisões mais importantes", assegurou Gabriele Missaglia, apontando como objetivo principal "vencer etapas".O diretor assegura que, apesar de ter nenhum dos ciclistas favoritos ao triunfo no Giro, está confiante na capacidade da equipa e na sua capacidade para lutar pelas vitórias, em especial o espanhol Victor la Parte e o holandês Laurens ten Dam.Fazem ainda parte da equipa os polacos Kamil Gradek e Lukasz Owsian, o checo Josef Cerny, o italiano Jakub Marecsko e o espanhol Francisco Ventoso, que já venceu etapas no Giro.Gabriele Missaglia destacou ainda o facto de a equipa apresentar três ciclistas estreantes no Giro, entre os quais o português Amaro Antunes, do qual espera que vá melhorando ao longo da prova, principalmente nas duras etapas de montanha.