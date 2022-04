Amy Pieters recupera consciência quatro meses após queda em treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A holandesa Amy Pieters recuperou a consciência quatro meses após a queda sofrida durante um treino, indicou a sua equipa, a SD Worx, precisando que ainda não é possível determinar as sequelas das lesões cerebrais da ciclista.

"A condição [clínica] de Amy Pieters alterou-se. Ela está consciente. Isto significa que consegue comunicar ligeiramente, de forma não verbal. Amy reconhece pessoas, entende aquilo que lhe é dito e é capaz de realizar mais e mais tarefas", lê-se no comunicado da formação holandesa.

A nota esclarece que os médicos não conseguem ainda determinar "quais as sequelas residuais e as capacidades remanescentes" que a ciclista terá na sequência das lesões cerebrais que sofreu.

Pieters caiu, em 23 de dezembro passado, quando estava concentrada com a equipa de pista holandesa na região de Calpe, a norte de Alicante (Espanha), com a queda a ser provocada por toques entre as bicicletas das corredoras.

A ciclista, de 30 anos, foi submetida a intervenção cirúrgica para aliviar a pressão sobre o cérebro, tendo sido colocada em coma, no hospital de Alicante.

Em 6 de janeiro, Amy Pieters foi levada para um hospital nos Holanda, e, segundo o comunicado de da sua equipa, desde meados de fevereiro tem seguido "um programa especializado intensivo de neurorreabilitação".

A corredora holandesa é uma especialista de provas de pista, tendo sido três vezes campeã do mundo de madison. Foi também campeã europeia de estrada em 2019.