Ana Rita Vigário inicia funções como selecionadora de ciclismo feminino

A antiga ciclista Ana Rita Vigário iniciou esta quinta-feira as funções de selecionadora nacional feminina, na reunião de planeamento de 2019, em Anadia, informou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC)."A prioridade é a formação competitiva e o acompanhamento das corredoras. Iremos fazer vários estágios ao longo do ano, o primeiro já na próxima semana. Vamos trabalhar de forma próxima com ciclistas das categorias de cadetes até elite. Além das concentrações, iremos correr em Espanha, procurando abrir horizontes e proporcionar novas experiências competitivas. Temos a ambição de participar também com bons desempenhos no Mundial e no Europeu", afirmou Ana Rita Vigário, citada pelo organismo federativo.A FPC justificou a criação do cargo permanente de selecionadora tendo em vista a preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.Natural de Gondomar, Ana Rita Vigário, de 41 anos, formada em psicologia clínica e da saúde, terminou a carreira velocipédica em 2018, depois de ter sido campeã nacional de XCO, em 2010, sete vezes vice-campeã nacional de contrarrelógio e três de fundo.