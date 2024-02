Ana Santos 7.ª classificada na prova longa (XCO) do Hero Abu Dhabi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista portuguesa Ana Santos foi este domingo 7.ª classificada na olímpica prova longa (XCO) do Hero Abu Dhabi, corrida UCI de BTT, enquanto Roberto Ferreira foi 16.º.

Ana Santos completou a prova em 1:19.14 horas, ficando a 1.33 minutos da vencedora, a veterana australiana Rebecca Henderson, que concluiu o seu desempenho em 1:17.41, cinco segundos mais rápida do que a suíça Noelle Buri.

Henderson repetiu o triunfo obtido na sexta-feira na 'short track' (XCC) e Ana Santos igualou igualmente o sétimo posto, voltando a ser a primeira sub-23.

Roberto Ferreira, igualmente do Guilhabreu, não conseguiu igualar a 10.ª posição da prova curta, terminando em 16.º, com 1:20.08, ainda distante do vencedor, o neozelandês Ben Oliver, em 1:17.43.

O XCO faz parte do calendário dos Jogos Olímpicos em Paris'2024.