Ana Santos em 17.º e Raquel Queirós em 19.º nos Europeus de BTT

A júnior Ana Santos foi este sábado 17.ª classificada na prova de cross country olímpico (XCO) do Campeonato da Europa de BTT, enquanto a sub-23 Raquel Queirós foi 19.ª em Brno, na República Checa.Num pelotão de 40 corredoras, Raquel Queirós tentou toda a corrida um lugar entre as 15/20 primeiras, concluindo a 6.35 minutos da vencedora, a suíça Sina Frei, que bateu a austríaca Laura Stigger por 14 segundos e a francesa Loana Lecomte por 32.Marta Branco foi 35.ª classificada, a duas voltas da primeira.Em juniores, Ana Santos fez uma prova em crescendo até às 15 primeiras, mas um problema na corrente, na última volta, obrigou a atleta a parar e a descer para o 17.º lugar final, a 6.24 minutos da primeira, a suíça Jacqueline Schneebeli.Tiago Sousa, que na quarta-feira caiu em treino, foi 46.º, entre 92 participantes, a 7.32 do belga Lukas Malezsewski, que conquistou a medalha de ouro.A participação de Portugal termina domingo com João Rocha e Rafael Rita na prova de sub-23, enquanto David Rosa e Mário Costa competem nas elites.