Anadia tem novo estatuto

O CAR de Anadia, que tem como principal infraestrutura o Velódromo Nacional em Sangalhos, recebeu ontem a certificação de Centro Continental de Ciclismo, revelou David Lappartient, presidente da UCI, na cerimónia de inauguração das pistas de BMX e de BTT, que contou com Delmino Pereira (FPC) e o secretário de Estado João Paulo Rebelo. O CAR passará a ser o primeiro centro satélite na Europa da UCI, que tem tido iniciativas similares em África, Ásia e América. O estatuto pode permitir que "atletas de países em vias de desenvolvimento passem a estagiar em Anadia", desfrutando das pistas do CAR e das estradas do concelho de Aveiro.

"À exceção do Centro Mundial de Ciclismo, em Aigle, não há outro centro no Mundo que junte todas as vertentes olímpicas do ciclismo como acontece aqui. Falta apenas uma pista de BMX freestyle", disse Lappartient.