Andemeskel visita família e é apanhado no meio de uma guerra: ninguém sabe dele há 15 dias

Awet Andemeskel, ciclista da Israel Cycling Academy, não dá sinais de vida há quase de 15 dias e todos na equipa estão muito preocupados. O corredor que tem passaporte sueco mas nasceu a Eritreia, foi ter com a mulher e com o filho de um ano e meio à localidade de Mekele, no norte da Etiopia, onde residem de há três anos esta parte.





No meio dessa visita começou uma guerra entre o governo etíope e as forças locais da região de Tigray. A zona sofreu bombardeamentos por parte do governo e continua a ser alvo de ataques indiscriminados, deixando muitos mortos e feridos entre a população.Awet é eritreu mas tem estatuto de refugiado e passaporte sueco. Cumpre este ano a sua terceira temporada na Israel Cycling Academy, que já tinha manifestado a intenção de renovar o contrato."Estamos há muito tempo a tentar entrar em contacto, mas passaram-se muitos dias e estamos a ficar preocupados. Por sorte uma irmã dele vive na Suécia e contou-nos que ele e a família estão escondidos, à espera que tudo passe. As linhas telefónicas e a internet estão destruídas e as notícias sobre o conflito são poucas. Fala-se na possibilidade de rebentar uma guerra civil e realmente estamos preocupados", contou ao jornal espanhol 'Marca' Marcelino Pacheco, o representante de Awet.