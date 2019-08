André Carvalho 16.º na prova de fundo de sub-23 dos Europeus

O português André Carvalho foi este sábado o 16.º classificado na prova de fundo de sub-23 dos Europeus de ciclismo de estrada, em Alkmaar, na Holanda, onde terminou com o mesmo tempo do vencedor, o italiano Alberto Daniese.Francisco Campos, Iuri Leitão, Jorge Magalhães, Miguel Salgueiro e Tiago Antunes desistiram da prova, disputada sob condições meteorológicas adversas, com chuva na fase inicial e vento forte, tal como 96 outros corredores - terminaram os 138 quilómetros 51.André Carvalho foi prejudicado por uma queda, no primeiro quilómetro, mas chegou à dianteira, com a ajuda de Miguel Salgueiro, mantendo-se no primeiro grupo até final.Daniese impôs-se ao 'sprint' ao dinamarquês Niklas Larsen e ao estónio Ralt Arm, segundo e terceiro classificados, respetivamente, todos com o tempo de 3:08.53 horas, tal como Carvalho."Foi um dia muito difícil e uma luta constante pela melhor colocação. Consegui estar com os melhores e sempre bem perto da perto da cabeça do pelotão, mesmo que tivesse sentido alguma falta de ritmo. Gostava de ter feito um lugar melhor, mas perdi algumas posições a duas curvas do final e já não foi possível terminar mais à frente numa demasiado rápida para as minhas caraterísticas", explicou André Carvalho, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.Daniela Reis desistiu da prova de fundo de elite feminina, vencida pela holandesa Amy Pieters, que se impôs à italiana Elena Cecchini e à alemã Lisa Klein, segunda e terceira classificadas, respetivamente.No domingo, César Martingil e Rui Oliveira vão fechar a presença lusa em Alkmaar, na prova de fundo de elite, disputada num percurso 172,6 quilómetros.