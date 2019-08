André Carvalho 39.º no contrarrelógio de sub-23 dos Europeus

André Carvalho terminou esta quinta-feira no 39.º lugar da prova de contrarrelógio individual de sub-23 dos Europeus de ciclismo, em Alkmaar, três posições acima de Jorge Magalhães.O português mais bem classificado concluiu os 22,4 quilómetros do percurso em 28.11 minutos, mais 2.15 minutos do que o dinamarquês Johan Price-Pejtersen, que conquistou o título europeu.Jorge Magalhães foi 10 segundos mais lento do que André Carvalho, concluindo o exercício no 42.º posto.Na elite feminina, Daniela Reis, cinco vezes campeã nacional de contrarrelógio, não foi além do 31.º e último lugar, ao gastar mais 5.05 minutos do que a vencedora, a holandesa Ellen van Dijk, campeã do mundo na especialidade em 2013, conquistou o seu quarto título europeu consecutivo, em 28.07 minutos.Os Europeus de ciclismo, que terminam no domingo, prosseguem na sexta-feira, com a participação de Daniela Campos, na prova de fundo de juniores femininos, de Maria Martins, na de sub-23 femininos, e de César Costa, Daniel Dias, Diogo Narciso, João Carvalho, João Macedo e Pedro Silva, em juniores masculinos.