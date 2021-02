Andrea Bagioli vence isolado clássica do Drôme

O italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) conquistou este domingo a clássica do Drôme, em França, depois de se ter isolado com um forte ataque a cinco quilómetros da meta.

Para dar a sexta vitória da temporada à equipa belga, Bagioli, de 21 anos, cumpriu os 179,2 quilómetros, com partida e chegada em Eurre, em 4:23.18 horas, conseguindo o maior triunfo como profissional.

Na segunda posição, a 11 segundos e à frente do primeiro grupo de perseguidores, chegou o sul-africano Daryl Impey (Israel Start-Up Nation), à frente do dinamarquês Mikkel Frolich Honoré (Deceuninck-Quick Step), segundo, com o australiano Simon Clarke (Qhubeka Assos), vencedor em 2020, a ser quinto.

Rui Costa foi o melhor do trio de portugueses da UAE-Emirates, na 49.ª posição, 4.29 minutos de Bagioli, com Ivo Oliveira em 117.º, a 16.15, e Rui Oliveira em 124.º, a 17.07.