Annemiek van Vleuten sobe à liderança da Volta a Espanha feminina

A ciclista holandesa Annemiek van Vleuten (Movistar) subiu este sábado à liderança da Volta a Espanha feminina, depois de ser segunda na sexta e penúltima etapa, surpreendentemente ganha pela italiana Gaia Realini (Trek-Segafredo).

A jovem italiana, de 21 anos, contrariou o favoritismo da campeã do mundo de fundo, impondo-se ao sprint a Van Vleuten, no final dos 106,1 quilómetros entre Castro Urdiales e Laredo, com o tempo de 02:49.23 horas.

Realini foi a única capaz de seguir a holandesa de 40 anos quando esta atacou, acabando por levar a melhor sobre a nova líder da geral no risco de meta, com ambas a concluírem a tirada 01.04 minutos antes do pelotão, encabeçado pela também holandesa Loes Adegeest (FDJ-Suez).

No entanto, a vitória da italiana foi colocada em causa pela organização da Vuelta feminina e pelo seu colégio de comissários, que, já depois de terem atribuído o triunfo a Realini, no 'desempate' no 'photo finish', retificaram as classificações, dando a etapa à nova camisola vermelha, antes de voltarem a 'alterar' o veredicto, a favor da corredora da Trek-Segafredo.

Annemiek van Vleuten, vencedora das três grandes voltas em 2022, atacou quando estavam decorridos 35 quilómetros da tirada, com o 'assalto' à geral em mente, e destronou a compatriota Demi Vollering (SD Worx), agora segunda a 01.11 minutos. Num pódio 100% neerlandês, Riejanne Marcus (Jumbo-Visma) é terceira, a 01.23.

O maior nome do ciclismo feminino atual pode ter dado um passo decisivo para a defesa do título que conquistou no ano passado, a uma jornada do final da Vuelta feminina, que reservou para a última etapa as maiores dificuldades: 93,7 quilómetros entre Pola de Siero e os míticos Lagos de Covadonga, onde a meta coincide com uma contagem de montanha de categoria especial.

Vera Vilaça (Massi-Tactic), a única portuguesa ainda em prova, foi 71.ª, a 12.13 minutos do duo da frente, e vai partir no domingo, para a última etapa, na 98.ª posição, a 53.57 de Van Vleuten.