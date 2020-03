Antigo ciclista olímpico morre com coronavírus

Daniel Yuste Escolar, ciclista espanhol que disputou os Jogos Olímpicos do México em 1968, morreu aos 75 anos, vítima do coronavírus, segundo informa a Federação de Ciclismo de Madrid.





Daniel Yuste Escolar destacou-se no ciclismo de pista, tendo conquistado o título de campeão espanhol de perseguição e madison, juntamente com José Gómez Lucas.Foi ainda detentor do recorde espanhol dos 5 quilómetros.