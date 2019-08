António Carvalho perto do top-10 na Volta à Dinamarca

António Carvalho (W52-FC Porto) é agora o melhor português na Volta à Dinamarca em bicicleta, tendo subido ao 12.º lugar após a terceira etapa da prova.Nos 199,7 quilómetros entre Holstebro e Vejle, António Carvalho cortou em 11.º, a 16 minutos do vencedor, o dinamarquês Lasse Harsen, da Corendon.A W52-FC Porto completou-se com Gustavo César em 15.º e Edgar Pinto em 16.º, ambos a 24 segundos, Samuel Caldeira em 31.º a 40, João Rodrigues, em 35.º a 45, e Ricardo Mestre, em 73.º, a 7.08.André Carvalho (Hagens Bergman Axeon) cumpriu o percurso em 47.º, a 1.40.O dinamarquês Niklas Larsen (Coloquick) foi terceiro no dia e assumiu a liderança da prova, com António Carvalho em 12.º, a 1.14.Samuel Caldeira é o 13.º, a 1.17, Edgar Pinto o 16.º, a 1.21, e Gustavo César o 19.º, também a 1.21.