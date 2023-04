António Morgado acaba no quarto lugar o Circuito das Ardenas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português António Morgado (Hagens Berman Axeon) fechou este domingo no quarto lugar final o Circuito das Ardenas, subindo um lugar na tabela após ser 11.º na quarta e última etapa.

O norte-americano Luke Lamperti (Trinity Racing) somou a segunda vitória da temporada, após vencer a tirada inaugural da Volta ao Alentejo, ao cumprir os 138,7 quilómetros entre Bazeilles e Charleville-Mézières em 3:11.30 horas.

Numa chegada disputada por um grupo alargado ao sprint, o francês Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) foi segundo e o italiano Alberto Bruttomesso, da seleção, foi terceiro, com Morgado em 11.º, com o mesmo tempo do vencedor.

Na geral, o abandono do belga Alec Segaert (Lotto Dstny) permitiu a Morgado subir a quarto, a 41 segundos do vencedor, o dinamarquês Mathias Bregnhoj (Leopard TOGT), com o chego Matej Zahálka (Elkov-Kasper) em segundo, a oito segundos, e Gruel em terceiro, a 33.

O outro português da Hagens Berman Axeon em prova, Gonçalo Tavares, também ele ex-Bairrada, também ganhou posições no último dia, acabando em 28.º.

António Morgado vive em 2023 a estreia em provas profissionais depois de se sagrar vice-campeão do mundo de fundo em juniores no ano passado, tendo já somado uma vitória na Volta a Rodes, na Grécia, e um 13.º na Clássica de Limburgo, conseguindo hoje novo resultado de monta.