António Morgado cobiçado no World Tour

O vice-campeão do Mundo júnior de estrada, António Morgado, é já um dos jovens mais cobiçados no World Tour. Mas, garante o seu empresário, "não está comprometido com nenhuma delas".João Correia refere que o ciclista de 19 anos cumpre "o primeiro ano sub-23" na Hagens Berman Axeon, por onde passaram também Ruben Guerreiro, João Almeida e os gémeos Ivo e Rui Oliveira. Seja como for, reconhece que "há possibilidades" de António Morgado dar o salto já em 2024 para o World Tour, uma vez que "existem muitas equipas interessadas". Correia lembra, aliás, que o ciclista, à semelhança de Gonçalo Tavares, que também corre na Axeon, já realizou estágios com equipas como a Ineos, Movistar, Soudal ou a Emirates, de João Almeida.O ciclista das Caldas da Rainha vai ser uma das referências no Giro Next Gen (sub-23), que se disputa entre 11 e 18 de junho. Este ano, já venceu com a camisola da Axeon, onde faz a sua estreia, conquistando a Volta a Rhodes, na Grécia, sendo 4º no Circuito das Ardenas e mais recentemente, em representação de Portugal, 6º (com vitória numa etapa) no GP de Orlen, da Taça das Nações sub-23.