António Morgado é sexto da geral na Corrida da Paz após etapa dupla

O ciclista português António Morgado caiu esta sexta-feira para o sexto posto da geral individual da Corrida da Paz, na República Checa, após um segundo dia de corrida dividido em dois.

Na prova integrada no calendário da Taça das Nações de juniores, Morgado entrou no contrarrelógio individual de 11,2 quilómetros, em Trebenice, em terceiro, acabando a fazer o nono melhor registo.

O líder da geral, Mathieu Kockelmann, venceu aí pela segunda vez seguida, sendo 32 segundos mais rápido do que o luso, com a segunda parte, 57 quilómetros em linha com partida e chegada em Stetí, ganha ao 'sprint' pelo estónio Romet Pajur.

Várias quedas afetaram a chegada, sem que houvesse cortes de tempo devido à regra que protege os últimos 3.000 metros, e nesta tirada Daniel Lima foi o melhor luso, no 15.º posto.

Na geral, António Morgado caiu para sexto, a 40 segundos de Kockelmann, com Gonçalo Tavares no 20.º posto, a 1.03 minutos. Daniel Lima é 40.º, Rúben Rodrigues 58.º, Tiago Santos 62.º e Tomás Mota 87.º.

No sábado, a montanha domina a terceira etapa, uma ligação de 121,7 quilómetros entre Teplice e Olbernhau, já na Alemanha, devendo ser decisiva para definir as contas finais.

"As subidas longas e encadeadas vão fazer mossa e alguns corredores maiores e mais pesados que andaram bem no contrarrelógio e nas primeiras etapas terão mais dificuldades numa etapa com estas características", analisou o selecionador nacional, José Poeira, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo.