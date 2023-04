António Morgado em bom plano na Volta a Limburg

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

António Morgado (Axeon), a cumprir a sua primeira época numa equipa estrangeira, continua em bom plano, agora naquela que foi a sua estreia em corridas com formações do World Tour. O vice-campeão mundial júnior, de 19 anos, foi 11º na Volta a Limburg, em França, a 4.37 minutos do australiano Kaden Groves (Alpecin).

Já em Espanha, correu-se o GP Miguel Indurain, que marcou o regresso de Ruben Guerreiro (Movistar), após doença. Foi 13º, a 36 segundos do espanhol Ion Izaguirre (Cofidis). Já Nelson Oliveira (Movistar) foi 32º (a 1.16 m), enquanto Ivo Oliveira (Emirates) não terminou.

Entretanto, disputa-se hoje a o monumento Volta à Flandres com Rui Oliveira (Emirates) – ao lado de Tadej Pogacar –, e André Carvalho (Cofidis).

Mathieu van der Poel (Cofidis) e Wout van Aert (Jumbo) também estão inscritos.