António Morgado em quinto lugar na primeira etapa do Tour du Pays de Vaud

O ciclista português António Morgado foi esta sexta-feira quinto classificado na primeira etapa do Tour du Pays de Vaud, na Suíça, subindo a nono na geral liderada pelo dinamarquês Henrik Pedersen.



Pedersen cumpriu os 135,8 quilómetros entre Paudex e Mathod em 3:19.57 horas, cortando a meta isolado, quatro segundos à frente do neerlandês Menno Huising, segundo, e do norueguês Johannes Kulset, terceiro. Longe dos homens da fuga do dia, um grupo com vários dos favoritos à vitória final juntou-se para a perseguição, com Morgado à cabeça em quinto, a 43 segundos.

Nas contas da geral, o chefe de fila da seleção subiu a nono, depois do 15.º posto no prólogo de quinta-feira, e está a 50 segundos de Pedersen, líder com 22 segundos de vantagem para Kulset, segundo, e 25 para Huising, terceiro.

Daniel Lima foi hoje 24.º classificado, um posto à frente de Gonçalo Tavares, ambos a 1.35 minutos do vencedor, com Tiago Santos em 55.º e Rafael Barbas em 56.º. Rúben Rodrigues foi 64.º.

No sábado, o pelotão enfrenta uma etapa dupla, com 97,3 quilómetros em linha na etapa da manhã, entre Cuardnees e Champagne, com três subidas categorizadas, e à tarde um 'crono' de 11,3 quilómetros, antes do final no domingo em Aigle.