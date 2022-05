António Morgado foi terceiro no arranque da Corrida da Paz

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português António Morgado foi esta quinta-feira o terceiro classificado na primeira etapa da Corrida da Paz, em Litomerice, discutida num sprint reduzido ganho pelo luxemburguês Mathieu Kockelmann.

A corrida checa, integrada na Taça das Nações de juniores, começou com 102,8 quilómetros com partida e chegada em Litomerice, com Kockelmann a impor-se ao dinamarquês Frederik Lykke e ao jovem luso.

O dia foi muito agitado em termos de ataques, com Morgado e Gonçalo Tavares a procurarem fazê-lo de longe, sem sucesso. Tavares acabou no 29.º posto, três abaixo de Daniel Lima, 26.º.

Fora do pelotão, que chegou com as mesmas 2:36.14 horas, Tiago Santos foi 56.º, a 7.23 minutos, Rúben Rodrigues 60.º, a 8.11, e Tomás Mota 88.º, a 8.54.

Na geral, Mathieu Kockelmann tem seis segundos de vantagem para Frederik Lykke, segundo, e para o compatriota Niels Michotte, que aproveitou bonificações, com António Morgado em quarto, a oito.

Na sexta-feira, o segundo dia conta com uma etapa dupla, com um contrarrelógio de 11,2 quilómetros em Trebenice e, de tarde, uma tirada plana de 57 quilómetros, a começar e acabar em Stetí.