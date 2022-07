António Morgado nono no contrarrelógio de sub-19 do Europeu de Estrada

O ciclista António Morgado foi esta quinta-feira o melhor português no Campeonato da Europa de Estrada, conseguindo o nono lugar no contrarrelógio individual de sub-19, disputado em Sangalhos, Anadia.

Morgado completou os 22 quilómetros de esforço individual em 29.20 minutos, numa prova marcada pelo forte calor, que afetou todos os ciclistas.

A recuperar de uma infeção por SARS-CoV-2, Morgado considera que, dadas as circunstâncias, obteve um bom resultado: "Senti-me mal durante quase todo o percurso, com dificuldades em respirar. Nos últimos seis quilómetros vinha 'morto'".

A medalha de ouro de sub-19 foi conquistada pelo grande favorito, o luxemburguês Mathieu Kockelmann, à frente do belga Jens Verbrugghe e do alemão Emil Herzog.

Gonçalo Tavares foi 16.º nesta prova, enquanto na competição feminina dos sub-19 Mariana Líbano foi 34.ª, com a alemã Justyna Czapla a vencer, o segundo lugar para a francesa Eglantine Rayer e o terceiro para a belga Febe Jooris.

Já no contrarrelógio para sub-23, Daniela Campos foi 16.ª, enquanto Beatriz Pereira terminou na 24.ª posição. No setor masculino, Pedro Andrade foi 32.º.

Daniela Campos foi corredora lusa mais bem classificada entre os sub-23, concluindo o seu esforço individual com um tempo de 35.42 minutos.

"Foi complicado lidar com o calor. Estava muito abafado. Foi muito duro gerir também o esforço. Sinto que só posso estar orgulhosa do meu resultado, principalmente tendo em conta o nível das atletas que temos aqui. São das melhores do mundo, portanto, qualquer que seja o resultado que consigamos obter vai ser sempre bom" disse a ciclista portuguesa, no final.

No setor feminino, a medalha de ouro foi conquistada pela neerlandesa Shirin Androoij. A italiana Vittoria Guazzini foi segunda, com Marie Le Net, de França, a terminar na última posição de pódio.

Alec Segaert, da Bélgica, foi o melhor sub-23 em prova, sagrando-se campeão da Europa de contrarrelógio. O croata Fran Miholjevic foi segundo, seguido do francês Eddy Huitouze.

Sexta-feira disputam-se os contrarrelógios mistos, onde Portugal estará representado tanto na categoria de juniores como de sub-23. Em juniores, Portugal vai alinhar com Tiago Nunes, Rúben Rodrigues, Íris Chagas e Inês Santos. Na categoria de sub-23, a equipa portuguesa contará com António Ferreira, Pedro Pinto, Sofia Gomes e Beatriz Roxo.