António Morgado sagra-se vice-campeão mundial de juniores

O português António Morgado sagrou-se esta sexta-feira vice-campeão mundial de juniores na prova de fundo, realizada esta madrugada na cidade australiana de Wollongong, na Austrália, perdendo apenas o ouro no sprint final para o alemão Emil Herzog. Com esta medalha de prata, Morgado deu ao nosso país o melhor resultado de sempre nesta prova na categoria de jovens.Grande esperança do ciclismo nacional, António Morgado confirmou os créditos na Austrália, destacando-se numa prova na qual foi desde cedo o grande animador. Os ataques foram sucedendo-se num percurso de oito voltas, com um total de 135,6 quilómetros, até que, na penúltima passagem, o chefe de fila português desferiu um novo movimento que desfez por completo o grupo, ficando pouco mais de dez unidades.Mas o momento chave foi pouco depois. Novo ataque e, desta feita, o ciclista natural das Caldas da Rainha ficou mesmo isolado, lançando-se para uma reta final de prova na qual sonhou legitimamente com a camisola arco-íris, pois chegou a dispor de mais de 20 segundos sobre os rivais mais diretos. Contudo, na fase final o alemão Emil Herzog recuperou terreno, colou-se ao português e, na discussão final, acabou por levar a melhor. A dupla cruzaria a linha de chegada lado a lado, 55 segundos à frente do belga Vlad van Mechelen, que fechou o pódio.Quanto aos restantes portugueses, Gonçalo Tavares, que fez praticamente toda a corrida no grupo dos favoritos, foi o 18.º, a 2.48 minutos. Daniel Lima foi 38.º, a 11.50. Tiago Nunes 58.º, a 13.31 e José Bicho não terminou a prova.Naturalmente satisfeito pelo segundo posto, José Poeira não poupou nos elogios ao jovem que no próximo ano vai representar a Hagens Berman Axeon. "O António Morgado fez mais uma grande corrida. Em todos os anos que já levo como selecionador – e passaram pelas minhas mãos todos os melhores corredores portugueses dos últimos anos – nunca vi, em júnior, um ciclista capaz de fazer o que o António faz. Aquilo que hoje todos puderam ver pela televisão, ele faz sempre. São demonstrações de força impressionantes", considerou o técnico, que fala num "desempenho global excelente".